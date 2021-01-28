Адвокаты Шамсутдинова обжаловали приговор

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Адвокаты рядового Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев в воинской части Забайкалья, подали апелляционную жалобу на приговор. Об этом сообщил адвокат Равиль Тугушев.

В жалобе адвокаты отмечают как несправедливое наказание в виде 24,5 года заключения, так как суд присяжных ранее признал Шамсутдинова заслуживающим снисхождения.

«По сути, назначенное наказание — почти такое, какое просило гособвинение: 24,5 года лишения свободы. Притом что присяжные признали Рамиля Шамсутдинова заслуживающим снисхождения. Суд же избрал максимально возможный срок, не проявив должного в этих условиях милосердия», — цитирует Тугушева «Лента.ру».

Ранее второй Восточный окружной военный суд приговорил рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года строгого режима за стрельбу в войсковой части в Забайкалье, в результате которой погибли восемь человек.



Ольга Плешкова