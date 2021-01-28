За 2020 год население России сократилось более чем на 500 тыс. человек

Фото: Максим Платонов (архив)

На 1 января текущего года численность населения России составила свыше 146 млн 238 тыс. человек. Для сравнения, к 1 января 2020 года в стране насчитывалось свыше 146 млн 748 тыс. человек. Таким образом, население России сократилось более чем на 500 тыс. жителей, следует из данных Росстата.

С 2010 года в России наблюдался прирост населения. В последний раз снижение численности россиян было зафиксировано с 2007 по 2009 год — население сократилось до 142,7 миллиона.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале 2012 года в России проживало 143 млн человек, к началу 2014-го — 143,7 млн, в 2015-м — свыше 146 млн. С 2017 года численность населения в стране не опускалась ниже 146,8 млн человек.

Напомним, по прогнозам специалистов Центра семьи и демографии Академии наук РТ, к 2048 году численность населения Татарстана может сократиться на 92,6 тыс. человек.

Татьяна Демина