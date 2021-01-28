Защита аспиранта Азата Мифтахова обжаловала приговор

Защита бывшего аспиранта МГУ Азата Мифтахова обжаловала приговор по делу о нападении на офис партии «Единая Россия» в Ховрино, по которому он получил шесть лет колонии. Об этом сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

Защита просит отменить обвинительный приговор в отношении молодого человека и постановить новый — оправдательный, пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

18 января Головинский районный суд Москвы приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова к 6 годам колонии. Аспиранту механико-математического факультета МГУ из Нижнекамска Азату Мифтахову инкриминировался поджог двери офиса «Единой России». Его задержали 1 февраля 2019 года в Балашихе по делу об изготовлении взрывчатки, но затем обвинили в хулиганстве.

Татьяна Леухина