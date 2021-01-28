Артем Хохорин прокомментировал кукморский теракт в отделе полиции
Сегодня в Казани на итоговой коллегии МВД Татарстана глава ведомства Артем Хохорин не обошел вниманием октябрьское нападение на отдел полиции Кукмора.
«Мы не можем со 100-процентной уверенностью исключить новые проявления таких лиц, которые ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали», — отметил министр.
По его словам, ранее силовики на федеральном уровне уже обсуждали возможность появления второго поколения приверженцев терроризма.
Очевидно, Хохорин имел в виду 16-летнего посмертно подозреваемого подростка, который, по версии силовиков, в ночь на 30 октября 2020-го бросал бутылки с зажигательной смесью на территорию райотдела полиции, нанес три ножевых ранения полицейскому и был застрелен. После чего выяснилось — парень был пасынком Марата Замалиева, отсидевшего за теракты конца 90-х годов на магистральных газопроводах.
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