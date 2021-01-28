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За год полиция Татарстана изъяла 200 кг наркотиков

09:04, 28.01.2021
За год полиция Татарстана изъяла 200 кг наркотиков
Фото: realnoevremya.ru

В 2020-м сотрудники МВД Татарстана пресекли работу 9 подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков и перекрыли 59 региональных и 2 международных канала поставки наркотиков. Об этом стало известно сегодня на итоговой коллегии ведомства, передает журналист «Реального времени».

По данным полиции, всего из незаконного оборота изъято 200 кг наркотических и психотропных веществ. Возбуждено дело о преступном наркособществе с сетью сбыта на территории республики и других регионов Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в 2020 году за попытку передачи запрещенных предметов в ИК и СИЗО Татарстана задержали 56 человек.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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