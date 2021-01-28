«КАМАЗ» пригласил Хабиба Нурмагомедова на сборы команды в Новороссийск

Футбольный клуб «КАМАЗ» предложил российскому бойцу дебютировать в футболе в составе челнинской команды. В клубе сравнили третий дивизион страны (ПФЛ) с элитной бойцовской лигой UFC.

«Предлагаем дебютировать в большом футболе в составе нашей команды. Есть ряд причин: ПФЛ — это футбольная UFC. Есть удачный пример — дебют хоккеиста «Ак Барса» Артема Лукоянова. Играем каждый матч только на победу. Амбициозная команда с задачей выхода в ФНЛ», — говорится в предложении «КАМАЗа».

Челнинский клуб пригласил бойца на тренировочные сборы команды в Новороссийск, которые пройдут с 12 февраля по 5 марта 2021 года.

Напомним, ранее Нурмагомедов заявил о желании дебютировать в большом футболе. Бойца уже предложили московскому «Спартаку» в качестве замены Александру Кокорину.

