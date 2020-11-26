Итоги дня: Дед Мороз не приедет в Казань, закон об удаленке и недовольные обедами родители
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 26 ноября.
- Госдума приняла в третьем чтении законопроект, регулирующий дистанционную работу. Он вступит в силу уже с 1 января 2021 года. Работодатель будет обязан обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке.
- Госсовет Татарстана сегодня принял бюджет РТ на 2021 год и 2022—2023 годы в третьем чтении. Доходы бюджета в следующем году составят 274,6 млрд рублей, расходы — 281,7 млрд рублей. Дефицит составит 7 млрд рублей. Также парламент принял в первом чтении законопроект, разрешающий трехдневное голосование и выборы в аэропортах, и отклонил законопроект о прямых выборах мэра Казани.
- Экономисты Национального банка Татарстан изучили цены за период с октября 2019 года по октябрь 2020 года на продукты для приготовления блюд татарской кухни на семью из четырех человек. В «меню» вошли суп «Токмач», эчпочмак и губадия. Общая стоимость обеда, состоящего из национальных блюд, в Татарстане на семью в октябре составила 1 133 рубля — это на 4% больше, чем годом ранее.
- Казанские родители не удовлетворены питанием своих детей в школах: согласно исследованию ИА «ПромРейтинг», их оценка составляет только 4,2 из 10. Родители выделили множество недостатков: скудный выбор блюд и их повтор, недостаток фруктов и даже посторонние предметы в пище. Отметили родители и хамское отношение поваров, и расхождение между заявленным меню и реальными блюдами.
- Депутаты Госдумы проголосовали против инициативы о переносе выходного дня на 31 декабря, если он не является таковым по календарю. Фракция ЛДПР предложила обязать правительство РФ ежегодно объявлять его выходным, но с условием «отработки» в другой предшествующий день, чтобы не нарушать баланс рабочих дней в производственном календаре.
- Российская социальная сеть «ВКонтакте» вводит новый сервис и начнет помечать аккаунты умерших пользователей. Под именем будет размещаться надпись: «Страница умершего человека». Она появится на месте даты и времени последнего визита владельца страницы, сообщает пресс-служба соцсети.
- Российский Дед Мороз в этом году не приедет в Казань из-за пандемии коронавируса. Как объяснили в пресс-службе Дедушки, в этом году в некоторых городах тур Деда Мороза пройдет в онлайн-формате. Список городов меняется каждый день в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, и столица Татарстана уже попала в данный список.
- В Аргентине проходит церемония прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной. Церемония проходит в столице Аргентины в официальной резиденции президента страны. Мероприятия открыты для всех желающих проститься с Марадоной. Церемония продлится двое суток.
- Минздрав России планирует отменить обязательное тестирование на коронавирус за неделю до госпитализации в стационар. Справку не будут требовать перед госпитализацией при отсутствии клинических проявлений болезни.
- КАМАЗ запустил первый в стране каршеринг грузовых автомобилей. Об этом сообщили в PR-службе онлайн-сервиса «Спецшеринг». Сейчас оформить каршеринг грузовика можно двумя способами: аренда грузовика и аренда автомобиля с водителем. Взять в аренду грузовик можно на срок от одного дня до одного года. В стоимость аренды включено все, кроме топлива.
- Правительство Татарстана утвердило проект планировки правого берега Казанки в границах улиц Амирхана, Чистопольской и Гаврилова. Общая площадь этой территории составляет 157,2 га. В числе прочего документ содержит описание новых объектов, которые появятся в ходе реализации этого проекта. Их оказалось немало, хотя описаны они лишь в общих чертах. Среди новостроек есть немало крупных объектов.
- Глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что проблема дефицита лекарств в аптеках будет решена до середины декабря. Тем временем в Татарстане власти рекомендовали аптекам, расположенным в приграничных районах республики, проверять, для кого эти препараты.
- Депутаты Госдумы продлили заморозку накопительной пенсии еще на год. Таким образом, она останется замороженной до 2023 года. В пояснительной записке указано, что заморозка накопительной части не уменьшит «объем пенсионных прав застрахованных лиц».
- Счетная палата Татарстана обнаружила нарушения на 22 объектах, выделенных ГИСУ в 2018—2019 годах и истекшем периоде 2020 года на капитальный ремонт и строительство сельскохозяйственных объектов, установила факты невостребованности коровников, на ремонт которых было затрачено 4,8 млн рублей. Из 22 объектов, попавших в поле зрения ревизоров, на 18 нарушения уже устранены.
- Сегодня стартовали пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 научного центра «Вектор». Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступила на пострегистрационные исследования в девять клиник, в том числе и в Казани.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым