Госдума приняла закон об удаленке

В четверг Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект, регулирующий дистанционную работу. Он вступит в силу уже с 1 января 2021 года.

Депутаты приняли 16 поправок к изначальному варианту. В частности, работодатель будет обязан обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке.

Также при временном переводе на удаленку нельзя будет держать сотрудников дома дольше полугода, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. При этом перевод на удаленную работу не сможет являться основанием для снижения зарплаты при сохранении объема работы.

Фото: duma.gov.ru

Сотрудников на дистанте можно будет уволить за невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.

Кроме того, работодателей планируется наделить правом объявлять простой при невозможности перевода своих сотрудников на дистанционную занятость.

Ранее сообщалось, что законопроект об удаленном режиме работы сохранит право сотрудников работать очно. Однако позже депутаты исключили из документа эту норму.

