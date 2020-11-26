В России отменят обязательное тестирование на коронавирус перед госпитализацией

Минздрав России планирует отменить обязательное тестирование на коронавирус за неделю до госпитализации в стационар. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.

Справку не будут требовать перед госпитализацией при отсутствии клинических проявлений болезни.

Фото: realnoevremya.ru

Как сообщает «РИА Новости», при поступлении в стационар пациент все равно будет проходить тестирование на коронавирус доступным для медицинской организации способом.

Напомним, что с июня 2020 года госпитализация пациентов, за исключением случаев оказания экстренной и неотложной помощи, проводится после предоставления результатов анализов на коронавирус и справки об отсутствии контакта с заболевшими COVID-19.

