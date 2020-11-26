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Госсовет Татарстана отклонил законопроект о прямых выборах мэра Казани

13:34, 26.11.2020
Госсовет Татарстана отклонил законопроект о прямых выборах мэра Казани
Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Госсовет Татарстана отклонил законопроект о прямых выборах мэра Казани. Как сообщает корреспондент «Реального времени», автор законопроекта, депутат от КПРФ Артем Прокофьев, сам снял его с повестки.

Тем не менее обсуждение состоялось. За отклонение законопроекта проголосовал 71 депутат, против — 7, двое воздержались.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Ранее президент Татарстана отметил эффективность многоступенчатого способа выбора мэра:

— Мы этот опыт изучали, к сожалению, больших преимуществ не увидели. Каждый из вас избран населением, и вы выбираете своего командира. Думаю, что, наоборот, ваша ответственность в том, что вы будете работать в одной команде. Это форма вполне достойна. Мне кажется, она оправдала себя в нашей республике и, конечно, в нашей столице.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть Татарстан
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