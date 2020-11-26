Из-за коронавируса всероссийский Дед Мороз не приедет в Казань

Российский Дед Мороз в этом году не приедет в Казань. Об этом рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Деда Мороза.

Фото: realnoevremya.ru

В этом году новогоднее путешествие Дедушки пройдет в двух форматах — офлайн и онлайн. В списке онлайн, по данным пресс-службы, всего несколько городов, и он меняется каждый день из-за неблагоприятной ситуации в регионах. К сожалению, Казань уже попала в этот список. Это значит, что в столице Татарстана главного Дедушку можно будет увидеть лишь онлайн.

Онлайн-пресс-конференция с Дедом Морозом пройдет 16 декабря.



Ранее сообщалось, что традиционный тур Деда Мороза по городам России сократили из-за пандемии коронавируса.



Ольга Плешкова