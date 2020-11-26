Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2023 года

Депутаты Госдумы продлили заморозку накопительной пенсии еще на год. Таким образом, она останется замороженной до 2023 года.

В пояснительной записке указано, что заморозка накопительной части не уменьшит «объем пенсионных прав застрахованных лиц».

Власти обещают, при заморозке еще на год бюджет сохранит 669,3 млрд рублей.

С 2014 года 6% зарплаты россиян, которые должны были формировать накопительную часть пенсии, направляются в страховую часть пенсионной системы. Норма должна была действовать до 2021 года. В прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии в 2022-м.