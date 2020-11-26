Госсовет Татарстана принял законопроект, разрешающий трехдневное голосование и выборы в аэропортах

Госсовет Татарстана сегодня принял в первом чтении законопроект, разрешающий трехдневное голосование и выборы в аэропортах.

Поправки в избирательный кодекс озвучил на заседании Госсовета председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, объяснивший их необходимость «сложной эпидемиологической ситуацией» и тем, что во многих странах избирательные кампании «сопровождаются обострением политической ситуации и конфликтами».

В числе прочего, изменения позволят отложить голосование из-за режима ЧС или режима повышенной готовности даже в отдельных муниципалитетах и запретят баллотироваться кандидатам, ранее осужденным за преступление средней тяжести в течение 5 лет после снятия судимости (ранее был запрет баллотироваться кандидатам с судимостью по тяжким и особо тяжким преступлениям).

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Поправки, которые, в частности, разрешают проводить трехдневное голосование и голосование на вокзалах и в аэропортах, вызвали широкое обсуждение в Госсовете.

Депутаты, особенно от КПРФ, усомнились в необходимости таких поправок, которые могут поставить под вопрос саму легитимность выборов. По мнению ряда избранников (депутаты Артем Прокофьев, Хафиз Миргалимов и другие), выборное законодательство не может меняться слишком часто — с этим мнением согласился даже спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Однако, по мнению Кондратьева, в нынешних условиях «нужно работать на опережение», а в РТ проект «Мобильный избиратель» показал свою эффективность.

Впрочем, и председатель ЦИК Татарстана считает, что остаются вопросы: в частности, учитывая единый день голосования в 2021 году — им станет 19 сентября, необходимо как-то «развести учебный процесс и голосование». И хотя на федеральном уровне обсуждалась возможность проводить выборы в почтовых отделениях, МФЦ и соцслужбах, альтернативы школам не нашли. «Это болевое место. У нас 5 тысяч учителей участвуют в избирательном процессе. Сейчас идут обсуждения по вопросу объявления школьных каникул в дни выборов. Но официального документа пока нет», — отметил Кондратьев.

В итоге законопроект был принят в первом чтении большинством голосов — партия КПРФ голосовала против.