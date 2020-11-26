Экономисты посчитали стоимость национального обеда в Татарстане в 2020 году

Экономисты Отделения — Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России изучили цены за период с октября 2019 года по октябрь 2020 года на продукты для приготовления блюд татарской кухни на семью из четырех человек. В их состав вошли суп токмач, эчпочмак и губадия.

Приготовить суп токмач с курицей (1 кг) в этом году в среднем стоило 152 рубля — это больше на 1,1%, чем в 2019 год. Эксперты отмечают, что картофель в текущем году подорожал, а вот куриное мясо подешевело на 3,2% в связи с увеличением объема птицы в республике.

Затраты на приготовление 10 эчпочмаков с говядиной составили 426 рублей, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. Эксперты объясняют это годовым приростом цены на основной компонент блюда — мясо без костей (на 5,2%), связанным с поголовной маркировкой животных.

Приготовление губадии на семью из четырех человек обойдется в 555 рублей с учетом годового прироста цен на 3%. На подорожании сказался рост цен на сливочное масло — на 1,6%.

Фото: realnoevremya.ru

Таким образом, общая стоимость обеда, состоящего из национальных блюд, в Татарстане на семью в октябре составила 1 133 рубля — это на 4% больше, чем годом ранее. Основная доля в расходах на приготовление блюд пришлась на говядину, курицу и сливочное масло.

Напомним, в Татарстане в октябре инфляция составила 3,7%, это ниже показателя в Приволжском федеральном округе (4,2%) и в среднем по России (4,0%).

Ранее в Казани к 100-летию ТАССР представили книгу «Сокровища татарской кухни», в которой содержится более сотни рецептов национальной кухни и рассказывается об истории и традициях республики.

Маргарита Головатенко