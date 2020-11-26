Госдума отклонила законопроект о введении выходного дня 31 декабря

Депутаты Госдумы проголосовали против инициативы о переносе выходного дня на 31 декабря, если он не является таковым по календарю. Фракция ЛДПР предложила обязать правительство РФ ежегодно объявлять его выходным, но с условием «отработки» в другой предшествующий день, чтобы не нарушать баланс рабочих дней в производственном календаре.

Выступая с законопроектом, его автор — депутат ЛДПР Ярослав Нилов — напомнил, что в прошлом году часть регионов самостоятельно установили на своих территориях выходной день, а часть сделали его полурабочим, после чего президент РФ поддержал предложение сделать его выходным. Однако его поручение будет выполнено только в 2021 году, когда 31 декабря выпадает на пятницу. Однако представитель «Единой России» Валентина Кабанова выступила против, заявив, что инициатива запоздала, а «люди устали отдыхать».

До этого Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, 31 декабря 2021 года будет выходным.



Луиза Игнатьева