«ВКонтакте» будет помечать страницы умерших пользователей

Российская социальная сеть «ВКонтакте» вводит новый сервис и начнет помечать аккаунты умерших пользователей. Под именем будет размещаться надпись: «Страница умершего человека».

Она появится на месте даты и времени последнего визита владельца страницы, сообщает пресс-служба соцсети.

Такая отметка появится только после обращения близких. В противном случае они смогут попросить администрацию удалить страницы.

Для обоих этих действий потребуется предъявить свидетельство о смерти — прислать его снимок в службу поддержки сервиса.

Надпись будет видна только на странице. В поиске и списках друзей она отображаться не будет.

Ранее Twitter запустил «флиты» (Fleets) — сообщения, которые будут исчезать через сутки после публикации. Так соцсеть догоняет тренды на сторис, появившиеся уже у всех конкурентов.

