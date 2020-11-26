Сегодня стартуют пострегистрационные испытания вакцины «ЭпиВакКорона»

Сегодня, 26 ноября, начинаются пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 научного центра «Вектор». Об этом сообщается на странице Роспотребнадзора в Instagram.

В исследованиях примут участие добровольцы старше 18 лет. В отборе примут участие 4 000 добровольцев, из которых до проведения исследований будут допущены 3 000.

«Для объективной оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины «ЭпиВакКорона» иммунитета будут использованы ИФА тест-системы, обладающие высокой чувствительностью при выявлении антител к определенным участкам поверхностного белка коронавируса, разработанные ГНЦ «Вектор», — говорится в сообщении.

Напомним, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступила на пострегистрационные исследования в девять клиник, в том числе и в Казани.



Ольга Плешкова