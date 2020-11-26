Госсовет Татарстана принял бюджет на последующие три года — с дефицитом в 7 млрд рублей

Госсовет Татарстана сегодня принял бюджет РТ на 2021 год и 2022—2023 годы в третьем чтении. Доходы бюджета в следующем году составят 274,6 млрд рублей, расходы — 281,7 млрд рублей. Дефицит составит 7 млрд рублей. Напомним, ранее дефицит планировался в размере 3 млрд рублей. Изначально в Минфине РТ оценивали доходы 2021 года — в 268,5 млрд рублей, расходы — 271,5 млрд рублей.



В 2022 году доходы ожидаются в размере 279,7 млрд рублей, расходы — в размере 273,8 млрд рублей, дефицит — соответственно 6 млрд рублей. В 2023 году доходы бюджета РТ должны составить 282,8 млрд рублей, расходы — 288,9 млрд рублей, дефицит — 6 млрд рублей. Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин назвал бюджет «напряженным», но реальным, учитывая непростую обстановку.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Ранее сообщалось, что 26 ноября состоится семнадцатое заседание Государственного совета шестого созыва.