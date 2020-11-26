В приоритете татарстанцы: власти высказались о продаже лекарств жителям соседних регионов

В Татарстане власти рекомендовали аптекам, расположенным в приграничных районах республики, проверять, для кого эти препараты. Об этом рассказала на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Фото: realnoevremya.ru

«У нас есть приграничные районы республики, где аптекам рекомендовано проверять рецепты и понимать, что препарат уходит жителю республики, который живет на этой территории. В первую очередь они должны быть заинтересованы в обеспечении этими препаратами жителей Татарстана», — прокомментировала рекомендацию Галимова.

Галимова отметила, что рекомендация связана с целью не допустить дефицита лекарств.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что проблема дефицита лекарств в аптеках будет решена до середины декабря.



Ольга Плешкова