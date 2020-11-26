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В приоритете татарстанцы: власти высказались о продаже лекарств жителям соседних регионов

16:29, 26.11.2020
В приоритете татарстанцы: власти высказались о продаже лекарств жителям соседних регионов
Фото: m24r.u

В Татарстане власти рекомендовали аптекам, расположенным в приграничных районах республики, проверять, для кого эти препараты. Об этом рассказала на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Фото: realnoevremya.ru

«У нас есть приграничные районы республики, где аптекам рекомендовано проверять рецепты и понимать, что препарат уходит жителю республики, который живет на этой территории. В первую очередь они должны быть заинтересованы в обеспечении этими препаратами жителей Татарстана», — прокомментировала рекомендацию Галимова.

Галимова отметила, что рекомендация связана с целью не допустить дефицита лекарств.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что проблема дефицита лекарств в аптеках будет решена до середины декабря.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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