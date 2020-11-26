КАМАЗ запустил первый в стране каршеринг грузовых автомобилей

КАМАЗ запустил первый в стране каршеринг грузовых автомобилей. Об этом сообщили в PR-службе онлайн-сервиса «Спецшеринг».

Сейчас оформить каршеринг грузовика можно двумя способами: аренда грузовика и аренда автомобиля с водителем. Взять в аренду грузовик можно от одного дня до одного года. В стоимость аренды включено все, кроме топлива, сообщает «Коммерсантъ».

Пока услуга доступна в Казани и других городах Татарстана. В 2021 году планируют открыть точки в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Ранее в казанских такси появились мини-рециркуляторы воздуха для борьбы с COVID-19.



Ольга Плешкова