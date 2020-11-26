Матчи ближайшего тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

Все матчи 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о Диего Марадоне. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, ранее стало известно о смерти футболиста. Марадона умер в больнице от остановки сердца в возрасте 60 лет.

Фото: eurosport.ru

Сегодня в Аргентине проходит церемония прощания с легендарным футболистом.

О карьере и знаменательных датах Диего Армандо Марадоны можно почитать в специальном материале «Реального времени».