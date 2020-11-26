Счетная палата Татарстана обнаружила нарушения на 22 объектах, профинансированных ГИСУ

Счетная палата РТ во время проверки в ГИСУ использования средств бюджета РТ, выделенных в 2018—2019 годах и истекшем периоде 2020 года на капитальный ремонт и строительство сельскохозяйственных объектов, установила факты невостребованности коровников, на ремонт которых было затрачено 4,8 млн рублей. Так, агрофирма «Волжская» получила два отремонтированных коровника по 1,3 млн рублей каждый, которые фактически не эксплуатируются. Еще на более 20 объектах установлена оплата работ и возмещение расходов за невыполненные работы на сумму более 4,1 млн рублей. Например, сельхозпредприятию «Урал» выделено 18,8 млн рублей субсидии, из которых 1,3 млн рублей — за невыполненные работы.

Также аудиторы отметили, что при проведении строительных работ порой подрядчиками использовались б/у материалы. При этом ГИСУ их оплачивало как новые. Применение понижающих коэффициентов на бывшие в употреблении материалы сэкономило бы 324,5 тыс. бюджетных рублей.

Заместитель директора ГИСУ Рафар Шакиров доложил, что из 22 объектов, попавших в поле зрения ревизоров, на 18 нарушения уже устранены.

Напомним, перечень коровников, подлежащих капитальному ремонту с софинансированием из бюджета республики, ежегодно утверждается постановлениями кабинета министров Татарстана.