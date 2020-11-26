Глава Минпромторга: проблема нехватки лекарств решится к середине декабря

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что проблема дефицита лекарств в аптеках будет решена до середины декабря.



По словам Мантурова, в части госпитального сегмента не наблюдается дефицита, а вот над сегментом аптечным осуществляется работа: «В первую очередь, мы сегодня работаем и с регионами, и с аптечными сетями, и с производителями для того, чтобы обеспечить наращивание производства».

Фото: realnoevremya.ru / Маргарита Головатенко

Мантуров сообщил, что от маркировки лекарств отказываться не будут ввиду ее необходимости. «Мы уже видим результаты эффективной работы этой системы в том, что мы вылавливаем такие случаи, как появление контрафакта в аптеках», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минпромторг временно переводит систему маркировки лекарств в уведомительный режим.

Маргарита Головатенко