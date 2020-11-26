Церемония прощания с Марадоной пройдет в официальной резиденции президента Аргентины

Тело Диего Марадоны доставлено в Буэнос-Айрес. Об этом сообщает аргентинское издание tycsports.

Церемония прощания пройдет в столице Аргентины в официальной резиденции президента страны. Ожидается, что мероприятия начнутся в 6.00 (12.00 мск) и будут открытыми для всех желающих простится с Марадоной. Церемония продлится двое суток.

После этого Марадона будет похоронен на частном кладбище «Белла-Виста».

A las 6 am se abren las puertas del velatorio de Diego y así está la entrada de la Casa Rosada. pic.twitter.com/WjXTOQqGm8 — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2020

Напомним, ранее стало известно о смерти легендарного футболиста. Марадона умер в больнице от остановки сердца в возрасте 60 лет.

О карьере и знаменательных датах Диего Армандо Марадоны можно почитать в специальном материале «Реального времени».