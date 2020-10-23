Итоги дня: отставка замминистра связи РФ, птичий грипп в Татарстане и вывоз в Уфу казанского наследия
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 23 октября:
- Премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина. Его место займет Бэлла Черкесова из администрации президента РФ.
- В Казани разгорелся скандал из-за продажи чугунной лестницы из дома XIX века на улице Пушкина. Покупатели утверждают, что хотят сохранить объект, градозащитники требуют оставить лестницу в доме. На три месяца объявлен мораторий на любые работы в историческом здании.
- Еще в двух районах Татарстана обнаружен птичий грипп. Болезнь выявлена в Муслюмовском и Дрожжановском районах.
- Бывшего зампрокурора Нурлата Евгения Сергеева отправили под домашний арест. Ему инкриминируется посредничество во взятке в размере 600 тысяч рублей. За день до задержания силовик успел уволиться из надзорного ведомства.
- Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Эксперты регулятора считают, что коронавирус усилил проинфляционные факторы в краткосрочной перспективе.
- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что руководство регулятора видит потенциал для снижения ключевой ставки. По ее словам, Банк России также поддержал решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% годовых до июля 2021 года. А вот в конце этого года председатель Центробанка спрогнозировала, что «вторая волна» замедлит восстановление российской экономики.
- Директор мусинской «Новой нефтехимии» Айрат Тумакаев смог отбиться от требования привлечь его к выплате долгов компании на 3 млрд рублей. Однако конкурсный управляющий одной из ключевых компаний бизнес-империи Роберта Мусина намерен обжаловать решение Арбитражного суда Татарстана.
- В Казани перенесли концерт JONY, ELMAN, ANDRO, который должен был пройти в «Татнефть Арене» 25 октября. У одного из участников коллектива обнаружили коронавирус. Выступление решено организовать 8 ноября.
- В Казани в двух отделах полиции представили новых руководителей. ОП «Савиново» возглавил подполковник полиции Руслан Летфуллин. Руководить ОП «Сафиуллина» будет Айрат Каримов.
- В пятницу в России официально начались продажи новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Цены на гаджеты начинаются от 70 тысяч рублей.
- За предыдущие сутки в Татарстане зафиксирован 51 случай заражения коронавирусом. Всего в республике зарегистрировано 8 042 случая COVID-19. С начала пандемии, по официальным данным, умерли из-за ковида уже 107 человек.
- Замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина рассказала, что на сегодня в республике на разобщении находятся 690 учеников — это 29 классов в школах Казани, Лениногорска и Челнов.
- Российское правительство разрешило обманутым дольщикам повторно использовать материнский капитал. Возвращение маткапитала в ПФР для повторного использования возложено на Фонд защиты прав дольщиков.
- Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин официально назвал причину экологической катастрофы на Камчатке. Морские животные погибли из-за выделенных водорослями токсинов.
- В Казани «Водоканал» занялся внедрением инноваций: компания установила первую в столице Татарстана платную колонку. Набрать воду можно при помощи магнитной карты.
- В Казани насчитали уже пять нападений пассажиров на кондукторов после того, как те потребовали носить маски в автобусе.
- Верховный суд РТ продлил на полгода домашний арест главе ОКБ им. Симонова Александру Гомзину. Дело о махинациях почти на 0,5 млрд рублей засекречено.
- В Казани из-за коронавируса закрылась Межрайонная налоговая инспекция №9.
- Синоптики пообещали татарстанцам дождливые, но теплые выходные. В начале следующей недели осадки должны сойти на нет.
Евгений КалашниковОбщество Татарстан
комментарии