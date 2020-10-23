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В Казани в двух отделах полиции сменились руководители

15:04, 23.10.2020
В Казани в двух отделах полиции сменились руководители
Фото: МВД по РТ

В Казани в двух отделах полиции представили новых руководителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Личному составу отделов полиции «Савиново» и «Сафиуллина» представили новых руководителей. ОП «Савиново» возглавил подполковник полиции Руслан Летфуллин, ранее занимавший должность заместителя начальника отделов полиции «Московский» и «Зареченский». Его предшественник Айрат Каримов перешел на работу начальником отдела полиции «Сафиуллина».

МВД по РТ

Ранее стал известен новый врио главы ФСИН Татарстана.

Общество Татарстан
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