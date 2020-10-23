В Казани в двух отделах полиции сменились руководители

Фото: МВД по РТ

В Казани в двух отделах полиции представили новых руководителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Личному составу отделов полиции «Савиново» и «Сафиуллина» представили новых руководителей. ОП «Савиново» возглавил подполковник полиции Руслан Летфуллин, ранее занимавший должность заместителя начальника отделов полиции «Московский» и «Зареченский». Его предшественник Айрат Каримов перешел на работу начальником отдела полиции «Сафиуллина».

МВД по РТ

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