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Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

13:42, 23.10.2020
Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Фото: ru.wikipedia.org / Ludvig14

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% второй раз подряд, сообщает пресс-служба регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Происходит ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой, возможно сохранение повышенной волатильности и в ближайшее время, в том числе с учетом геополитических факторов. На среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, однако действие краткосрочных проинфляционных факторов несколько усилилось», — говорится в пресс-релизе.

realnoevremya.ru

Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет оценивать на ближайших заседаниях.

Экономика
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