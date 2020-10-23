Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% второй раз подряд, сообщает пресс-служба регулятора.



«Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Происходит ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой, возможно сохранение повышенной волатильности и в ближайшее время, в том числе с учетом геополитических факторов. На среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, однако действие краткосрочных проинфляционных факторов несколько усилилось», — говорится в пресс-релизе.

realnoevremya.ru

Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет оценивать на ближайших заседаниях.

