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В Муслюмовском и Дрожжановском районах Татарстана нашли птичий грипп

12:59, 23.10.2020
В Муслюмовском и Дрожжановском районах Татарстана нашли птичий грипп
Фото: pixabay.com

Диагноз грипп птиц подтвердили в Муслюмовском и Дрожжановском районах Татарстана. Эти районы граничат с другими регионами республики, сообщает Минсельхозпрод республики.

Причиной заражения считают приобретение фермерами птицы из других регионов без ветеринарных документов, а еще доступ птиц к естественному водоему, на котором обитала водоплавающая птица.

Собственникам личных хозяйств и руководителям предприятий напомнили о мерах профилактики птичьего гриппа. Это закрытый режим работы предприятия, дезинфекция техники, регулирование численности диких водоплавающих птиц около предприятий, недопущение неправомерного ввоза живой птицы, инкубационных яиц, кормов, технологического оборудования.

pixabay.com

Сейчас в очагах проводят мероприятия по ликвидации инфекции.

Ранее сообщалось, что в одной из деревень Буинского района Татарстана ввели карантин из-за птичьего гриппа.

ПромышленностьАгропром Татарстан
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