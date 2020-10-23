В Муслюмовском и Дрожжановском районах Татарстана нашли птичий грипп

Диагноз грипп птиц подтвердили в Муслюмовском и Дрожжановском районах Татарстана. Эти районы граничат с другими регионами республики, сообщает Минсельхозпрод республики.



Причиной заражения считают приобретение фермерами птицы из других регионов без ветеринарных документов, а еще доступ птиц к естественному водоему, на котором обитала водоплавающая птица.

Собственникам личных хозяйств и руководителям предприятий напомнили о мерах профилактики птичьего гриппа. Это закрытый режим работы предприятия, дезинфекция техники, регулирование численности диких водоплавающих птиц около предприятий, недопущение неправомерного ввоза живой птицы, инкубационных яиц, кормов, технологического оборудования.

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Сейчас в очагах проводят мероприятия по ликвидации инфекции.

Ранее сообщалось, что в одной из деревень Буинского района Татарстана ввели карантин из-за птичьего гриппа.

