В Муслюмовском и Дрожжановском районах Татарстана нашли птичий грипп
Диагноз грипп птиц подтвердили в Муслюмовском и Дрожжановском районах Татарстана. Эти районы граничат с другими регионами республики, сообщает Минсельхозпрод республики.
Причиной заражения считают приобретение фермерами птицы из других регионов без ветеринарных документов, а еще доступ птиц к естественному водоему, на котором обитала водоплавающая птица.
Собственникам личных хозяйств и руководителям предприятий напомнили о мерах профилактики птичьего гриппа. Это закрытый режим работы предприятия, дезинфекция техники, регулирование численности диких водоплавающих птиц около предприятий, недопущение неправомерного ввоза живой птицы, инкубационных яиц, кормов, технологического оборудования.
Сейчас в очагах проводят мероприятия по ликвидации инфекции.
Ранее сообщалось, что в одной из деревень Буинского района Татарстана ввели карантин из-за птичьего гриппа.
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