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ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки

16:22, 23.10.2020
ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки
Фото: ЦБ РФ

Центробанк по-прежнему видит потенциал для снижения ключевой ставки. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В декабре Банк России снова намерен принять решение о возможном снижении ключевой ставки. Центробанк будет учитывать разные факторы: ситуацию с коронавирусом, финансовые рынки, инфляцию.

«Хотя на краткосрочном горизонте соотношение проинфляционных и дезинфляционных факторов может изменяться, на среднесрочном горизонте, по нашей оценке, преобладают дезинфляционные риски. Поэтому мы по-прежнему видим пространство для снижения ключевой ставки», — сказала Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров (цитата «Инферфакс»).

Ранее Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.

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