ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки

Фото: ЦБ РФ

Центробанк по-прежнему видит потенциал для снижения ключевой ставки. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.



В декабре Банк России снова намерен принять решение о возможном снижении ключевой ставки. Центробанк будет учитывать разные факторы: ситуацию с коронавирусом, финансовые рынки, инфляцию.

«Хотя на краткосрочном горизонте соотношение проинфляционных и дезинфляционных факторов может изменяться, на среднесрочном горизонте, по нашей оценке, преобладают дезинфляционные риски. Поэтому мы по-прежнему видим пространство для снижения ключевой ставки», — сказала Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров (цитата «Инферфакс»).

Ранее Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.

