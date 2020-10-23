В России стартовали продажи iPhone 12

В России сегодня, 23 октября, стартовали продажи смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Стоимость моделей варьируется от 69,99 тыс. рублей и от 99,99 тыс. рублей соответственно. Устройства можно купить на официальном сайте Apple, в розничных сетях.

Как рассказали «Интерфаксу» ретейлеры, рост интереса пользователей к iPhone 12 выше, чем к предыдущей модели. По итогам предзаказов популярностью пользуется iPhone 12 Pro цвета «тихоокеанский синий» с объемом памяти 256 Гб.

apple.com

Наибольшее количество предзаказов оформили в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Краснодаре.

Компания Apple презентовала новые смартфоны 13 октября. «Реальное время» подробно рассказало, что нового появилось в устройствах.

Ретейлеры предположили, что iPhone 12 будет пользоваться популярностью у татарстанцев.