В России стартовали продажи iPhone 12
В России сегодня, 23 октября, стартовали продажи смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro.
Стоимость моделей варьируется от 69,99 тыс. рублей и от 99,99 тыс. рублей соответственно. Устройства можно купить на официальном сайте Apple, в розничных сетях.
Как рассказали «Интерфаксу» ретейлеры, рост интереса пользователей к iPhone 12 выше, чем к предыдущей модели. По итогам предзаказов популярностью пользуется iPhone 12 Pro цвета «тихоокеанский синий» с объемом памяти 256 Гб.
Наибольшее количество предзаказов оформили в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Краснодаре.
Компания Apple презентовала новые смартфоны 13 октября. «Реальное время» подробно рассказало, что нового появилось в устройствах.
Ретейлеры предположили, что iPhone 12 будет пользоваться популярностью у татарстанцев.ТехнологииIT
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