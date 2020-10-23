В Казани из-за коронавируса закрылась Межрайонная налоговая инспекция №9

В целях минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции Межрайонная ИФНС России №9 по Республике Татарстан с 23 октября 2020 года приостанавливает прием налогоплательщиков до особого распоряжения, сообщила пресс-служба УФНС по РТ.

Налоговая инспекция советует оставлять письменные запросы, заявления, обращения, налоговые декларации в специальных боксах при входе в здание инспекции. Предварительно надо указать свои контактные данные. Выемка документов будет производиться не реже одного раза в день с последующей обязательной регистрацией не позднее следующего рабочего дня.

kzn.ru

Большинство вопросов можно решить дистанционно, как и получить услуги, воспользовавшись «Личным кабинетом налогоплательщика» или интерактивными сервисами на сайте ФНС России.

«В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом. Предлагаем воспользоваться интернет-сервисами «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика» или направить обращение по почте. Интересующие вопросы можно также уточнить по бесплатному телефону контакт-центра 8-800-222-2222», — отмечается в сообщении пресс-службы УФНС по РТ.

Луиза Игнатьева