В Татарстане зафиксированы еще две смерти от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане официально зафиксированы уже 107 смертельных случаев, вызванных коронавирусом. За последние сутки подтвердились еще две смерти.

Причины смерти двоих пациентов установлены патологоанатомами, передает оперштаб республики по борьбе с распространением инфекции.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мужчина 1957 года рождения попал в больницу с внебольничной двухсторонней пневмонией. Его состояние ухудшали хронические заболевания.

У госпитализированного пациента 1967 года рождения врачи подозревали COVID-19. Его лечение осложняла дыхательная недостаточность.

Напомним, За последние сутки в Татарстане подтвердился 51 новый случай коронавируса. Всего на 23 октября в Татарстане зарегистрировано 8 042 случая COVID-19.

