Мишустин отправил в отставку замминистра цифрового развития

Премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Волин занимал пост с 2012 года, отвечал за развитие медиаотрасли и интернета. Теперь курировать отрасль будет Бэлла Черкесова, ранее работавшая в администрации президента РФ.

Под руководством Волина был реализован проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат. Он также достиг успехов в борьбе с пиратством.

Сообщается, что после ухода из министерства Волин «продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития».



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