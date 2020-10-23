В Казани перенесли концерт JONY, ELMAN, ANDRO из-за коронавируса у одного из артистов

Из-за обнаружения COVID-19 у одного из участников в Казани на две недели перенесли концерт JONY, ELMAN, ANDRO.

«У одного из участников нашего бэнда был обнаружен коронавирус, поэтому вся команда вынуждена выдержать двухнедельный карантин», — рассказал менеджер артистов.

«Остальные участники коллектива уже неоднократно сдавали тесты — у всех отрицательные. Мы не переживаем за их здоровье, все хорошо», — сообщили «Реальному времени».

Запланированный на 25 октября концерт пройдет 8 ноября в «Татнефть Арене».

Фото: ru.wikipedia.org

Организаторы заверили, что мероприятие пройдет с соблюдением всех «антиковидных» требований Роспотребнадзора.

Напомним, что Роспотребнадзор Татарстана с учетом роста заболеваемости COVID-19 рекомендовал отложить все массовые мероприятия до стабилизации ситуации или перенести их в онлайн-формат.

Первый масштабный концерт после снятия «ковидных» ограничений прошел в Казани 31 сентября. На сцене «Татнефть Арены» выступила певица Zivert.

