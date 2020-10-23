В Казани установили первую платную колонку

Фото: "Вечерняя Казань"

В Казани на улице Ягодинской появилась платная колонка, которая льет воду после оплаты картой. Причем, установлена она рядом с обычной бесплатной колонкой.

Новую экспериментальную колонку установил «Водоканал» в качестве эксперимента. Как сообщает «Вечерняя Казань», жителям улицы выдадут карты, по которым они смогут набирать воду. По норматив на одного человека положено 1,2 тыс. л воды. Так в компании планируют бороться с теми, кто набирает воду цистернами.

«Вечерняя Казань»

Система будет запущена после зимы. Если новая колонка «переживет зиму», старую советскую колонку разберут.



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