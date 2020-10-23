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Обманутые дольщики смогут повторно использовать маткапитал

11:25, 23.10.2020
Обманутые дольщики смогут повторно использовать маткапитал
Фото: realnoevremya.ru

Обманутые дольщики, которые получат компенсацию вместо готового жилья, смогут повторно использовать материнский капитал без обращения в суд. Данная норма теперь закреплена в постановлении правительства РФ.

Граждане, которые вложили маткапитал в новое жилье, но получили компенсацию вместо квартиры из-за банкротства застройщика, возвращали средства маткапитала в Пенсионный фонд России. Снова использовать эти деньги они могли только через суд.

realnoevremya.ru

Теперь деньги материнского капитала будет возвращать в ПФР Фонд защиты прав дольщиков. Право на повторное использование денег у граждан появится автоматически, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться.

ОбществоНедвижимость
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