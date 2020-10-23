Обманутые дольщики смогут повторно использовать маткапитал

Обманутые дольщики, которые получат компенсацию вместо готового жилья, смогут повторно использовать материнский капитал без обращения в суд. Данная норма теперь закреплена в постановлении правительства РФ.

Граждане, которые вложили маткапитал в новое жилье, но получили компенсацию вместо квартиры из-за банкротства застройщика, возвращали средства маткапитала в Пенсионный фонд России. Снова использовать эти деньги они могли только через суд.

realnoevremya.ru

Теперь деньги материнского капитала будет возвращать в ПФР Фонд защиты прав дольщиков. Право на повторное использование денег у граждан появится автоматически, сообщает пресс-служба кабмина РФ.



Ранее президент России Владимир Путин заверил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться.

