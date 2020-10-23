Центробанк поддержал решение о продлении льготной ипотеки
Центробанк поддержал решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% годовых до июля 2021 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Считаем, что эта программа действительно очень эффективная, очень востребованная и показала себя как очень удачный инструмент антикризисной политики», — сказала она.
При этом Набиуллина отметила, что программа должна рассматриваться как антикризисный механизм, но не постоянно действующая мера, передает ТАСС.
Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк по-прежнему видит потенциал для снижения ключевой ставки.
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