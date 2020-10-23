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Центробанк поддержал решение о продлении льготной ипотеки

16:33, 23.10.2020
Центробанк поддержал решение о продлении льготной ипотеки
Фото: Банк России / YouTube

Центробанк поддержал решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% годовых до июля 2021 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Считаем, что эта программа действительно очень эффективная, очень востребованная и показала себя как очень удачный инструмент антикризисной политики», — сказала она.

При этом Набиуллина отметила, что программа должна рассматриваться как антикризисный механизм, но не постоянно действующая мера, передает ТАСС.

Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк по-прежнему видит потенциал для снижения ключевой ставки.

ОбществоЭкономикаБанки
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