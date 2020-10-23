Глава Минприроды России назвал причину гибели морских обитателей на Камчатке
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной гибели морских обитателей в океане на Камчатке стала токсичность водорослей. При этом глава ведомства добавил, что пока нет понимания, что спровоцировало такую реакцию.
Кобылкин добавил, что ситуация на Камчатке улучшается, передает ТАСС.
Напомним, ранее стало известно о загрязнении воды на Камчатке, в результате чего на берегу оказались мертвые обитатели океана. Генпрокуратура РФ взяла под контроль ход и результаты проверки инцидента. Однако следов техногенного воздействия, которое могло привести к массовому вымиранию морских обитателей, до сих пор не обнаружено.
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