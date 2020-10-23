Глава Минприроды России назвал причину гибели морских обитателей на Камчатке

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной гибели морских обитателей в океане на Камчатке стала токсичность водорослей. При этом глава ведомства добавил, что пока нет понимания, что спровоцировало такую реакцию.

Кобылкин добавил, что ситуация на Камчатке улучшается, передает ТАСС.

Фото: instagram.com/greenpeaceru

Напомним, ранее стало известно о загрязнении воды на Камчатке, в результате чего на берегу оказались мертвые обитатели океана. Генпрокуратура РФ взяла под контроль ход и результаты проверки инцидента. Однако следов техногенного воздействия, которое могло привести к массовому вымиранию морских обитателей, до сих пор не обнаружено.

