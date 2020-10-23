Верховный суд РТ продлил на полгода домашний арест главе ОКБ им. Симонова

Фото: «Реальное время» (архив)

Еще на полгода продлил сегодня Верховный суд Татарстана домашний арест Александру Гомзину, гендиректору и главному конструктору ОКБ им. Симонова. Дата рассмотрения его дела об аферах на полмиллиарда рублей пока не назначена, однако ввиду гостайны в материалах дела процесс будет закрытым, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Напомним, в Верховный суд дело Гомзина поступило в первой декаде октября. Его обвиняют в хищении 494 млн рублей Министерства обороны РФ по госконтрактам на разработку беспилотных летательных аппаратов.

Преследование главы казанского АО «Опытно-конструкторское бюро им. Симонова» началось в 2018 году. После месяца ареста его отпустили из СИЗО под подписку, но через год по ходатайству Следкома суд заменил подписку реальным арестом. Под стражей Гомзин провел еще год и три месяца, пока решение о замене меры пресечения не было признано незаконным.

Подробнее о преследовании и освобождении Гомзина — в материале «Реального времени»