Набиуллина: в конце года восстановление экономики замедлится

В конце 2020 года и в начале 2021 сложности с пандемией и распространением нового коронавируса замедлят восстановление российской экономики. Такое мнение выразила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она допустила, что в четвертом квартале года и начале 2021 года экономика будет восстанавливаться, чем прогнозировал ранее ЦБ.

По расчетам ЦБ, экономика России будет восстанавливаться с темпом 2,5—3,5% в 2022 году и 2—3% в 2023 году. Возврат к докризисному уровню ожидается в первом полугодии 2022 года, передает ТАСС.

Ранее Центробанк поддержал решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% годовых до июля 2021 года. Но добавил, что программа должна рассматриваться как антикризисный механизм, но не постоянно действующая мера.

