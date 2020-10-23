Почти 700 учеников в Татарстане находятся на разобщении из-за коронавируса
На сегодняшний день в Татарстане из-за коронавируса на разобщении находятся 690 учеников — это 29 классов в 27 школах Казани, в одной школе Лениногорска и одной школе Челнов, рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Всего с начала учебного года по результатам утренних фильтров не допустили до занятий 6 162 ребенка с симптомами ОРВИ.
За сутки в Татарстане выявили 51 новый случай коронавируса, всего — 8 042 случая.
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