Синоптики пообещали жителям Татарстана дождливые выходные

В выходные в республике сохранится холодная дождливая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана

По прогнозам синоптиков, в субботу, 24 октября, под влиянием северо-западного циклона ожидается пасмурная погода и дождь. Ночью температура сохранится в пределах 0..+5 градусов, днем от +7...+12 градусов.

В воскресенье, 25 октября, в республике прогнозируются дожди. Ночью температура составит +1..+6 градусов, днем от +4 до +9 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

В начале следующей неделе прогнозируется постепенное снижение осадков. Среднесуточные температуры ожидаются в пределах многолетних значений (выше +1..+6 градусов).

По прогнозам синоптиком, сегодня ночью в республике температура опустится до 0..-5 градусов.

