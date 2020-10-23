Мусинский директор избежал субсидиарной ответственности по долгам на три миллиарда

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Первый раунд остался за «топом» «Сувара»

Как стало известно «Реальному времени», Айрат Тумакаев, глава ряда компаний холдинга «Сувар» и директор центральной компании бизнес-империи Роберта Мусина «Новая нефтехимия», выиграл «первый раунд» судебного разбирательства о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам этой компании. Арбитражный суд Татарстана отказал в соответствующем ходатайстве «конкурсника» «Новой нефтехимии».

Полный текст решения еще не опубликован в базе суда. Тумакаев не стал комментировать «Реальному времени» исход дела. Конкурсный управляющий «Новой нефтехимии» Артур Зайнутдинов, впрочем, заявил «Реальному времени», что намерен обжаловать решение суда.

Напомним, что в рамках банкротного дела «конкурсник» просил суд привлечь к субсидиарной ответственности не только Тумакаева, но и других руководителей «Новой нефтехимии» — размер ответственности арбитражный управляющий оценивал в суммы от сотни миллионов до нескольких миллиардов рублей.

В отношении Тумакаева подавалось сразу два заявления — на 1,9 млрд рублей и на озвученные выше 3 млрд рублей. По остальным ходатайствам определения суд еще не вынес — это подтвердил конкурсный управляющий.

Полный текст решения еще не опубликован в базе суда. Фото: Максим Платонов

При этом не далее как 15 октября Зайнутдинов подал еще одно заявление о привлечении Тумакаева к ответственности — но уже на более скромную сумму — в 4,7 млн рублей.

Бизнес Тумакаева: «Сувар», «Роял Тайм» и парковки на Профсоюзной

Айрат Тумакаев возглавил «Новую нефтехимию» уже в феврале 2017 года, когда над бизнесом Мусина нависла серьезная угроза (мораторий на выплаты вкладчикам в ТФБ ввели в декабре 2016 года). При этом, в отличие от других руководителей компании, он, судя по всему, не фигурировал в качестве свидетеля в уголовном деле Мусина — по крайней мере, не был в этом качестве допрошен в суде.

Однако уже в период его руководства проходили сделки с выводом недвижимости из «Новой нефтехимии», которые позже отменил Верховный суд Татарстана.

Тумакаев также числится бывшим гендиректором компаний «Роял Тайм» и «Роял Тайм Менеджмент» — юрлиц, связанных с рухнувшим застройщиком в игорных зонах «Роял Тайм Групп». Кроме того, он является бывшим гендиректором ООО «УК Сувар эстейт» и гендиректором АО «Сувар эстейт».

Тумакаев является бывшим гендиректором ООО «УК Сувар эстейт» и гендиректором АО «Сувар эстейт». Фото: svetsky.ru

Кроме того, как ранее писало «Реальное время», Тумакаев через ООО «Авто Хаус» владеет крупными площадями на самой «тусовочной» улице Казани — Профсоюзной. Фактически ему принадлежит там третий по величине пул коммерческой недвижимости. Благодаря этому Тумакаев также попадал в наш рейтинг крупнейших владельцев казанских парковок — он оказался на шестом месте.

Александр Артемьев