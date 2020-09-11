Итоги дня: старт выборов, бесплатный общественный транспорт через 15 лет, судьба TikTok в США
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 11 сентября.
- В Татарстане сегодня началось трехдневное голосование на выборах президента Татарстана, допвыборах в Госдуму РФ в Нижнекамском избирательном округе и Госсовет республики в Елабужском избирательном округе, а также выборы муниципальных депутатов. О том, как стартовал первый день, читайте в материале «Реального времени».
- В первый день голосования казанский избирательный участок №165 посетил робот Ева. Она попыталась проголосовать, однако ей отказали из-за несоответствия возрастному цензу — Еве всего три года. Помимо этого, у нее нет паспорта, кроме технического.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов согласовал концепцию устойчивого развития исторического поселения Казани. Глава РТ также поручил создать и концепции развития центра Елабуги и Чистополя по примеру Казани. «Реальное время» ранее выяснило все детали. Подробности — в материале интернет-газеты.
- Мэр Казани Ильсур Метшин также доложил Минниханову о проектах по обеспечению транспортной доступности поселков Куюки, Салмачи, микрорайона «Салават купере» и других проблемных направлений. Вскоре после этого заместитель руководителя исполкома Казани — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев рассказал о планах запустить из ЖК «Салават купере» метробус.
- В Татарстане готовы к началу нового отопительного сезона на 94,8%. По данным Госжилинспекции Татарстана, по состоянию на 6 сентября оформлены паспорта готовности на 16 369 из 17 270 многоквартирных домов, внесенных в систему мониторинга.
- Рустам Минниханов на заседании кабмина республики предупредил, что 2021 год будет тяжелым для экономики региона. Он указал на прогноз по дефициту бюджета в 2,9 млрд рублей: «Я давно работаю на руководящих должностях, за эти годы у нас были напряженные моменты, но так сильно мы не падали».
- Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян радоваться росту числа заразившихся коронавирусом. По его словам, цифры свидетельствуют о результатах положительных тестов, но по-настоящему важны данные о том, сколько тяжелобольных, сколько человек в реанимации, сколько умерло, поскольку они говорят о степени опасности коронавируса: «Просто сделано больше тестов. Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета».
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву 14 сентября для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Где именно пройдут переговоры, пока неизвестно.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать дедлайн китайскому видеосервису TikTok. Таким образом, судьба приложения в США должна решиться к следующим выходным: американское подразделение TikTok должно быть или продано местным компаниям, или закрыто.
- В России общественный транспорт можно будет сделать бесплатным к 2035 году, взамен предлагается сделать большинство дорог платными, в том числе и в крупных городах, заметили в Минтрансе РФ. Авторы проекта считают, что такая мера позволит стимулировать финансирование транспортной инфраструктуры и регулировать ее использование перевозчиками и населением.
- Министерство обороны России предложило внести поправки в указ президента от 1992 года и исключить боевые отравляющие вещества из списка запрещенных к свободной продаже.
- В МВД России подготовили новый вариант регламента проведения водительских экзаменов в ГИБДД. Он закрепит отказ от «площадки» и внесет еще ряд изменений. Например, разбиваются на несколько групп перечень ошибок и нарушений, которые должен учитывать экзаменатор.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил переименование Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Теперь оно будет называться не Минкомсвязь, а Минцифры.
- В Японии в комментариях к статье о вопросах принадлежности южных Курильских островов, опубликованной на сайте Yahoo News Japan, призывали к радикальным мерам в борьбе за земли, в частности к применению ядерного оружия.
- Российские ученые узнали, как лечить COVID-19 без аппарата ИВЛ: они проверили в больнице Коми метод лечения коронавируса ингаляциями гелий-кислородными смесями (ГКС), нагретыми до высокой температуры. В результате только одному пациенту из 50 потребовалась искусственная вентиляция легких.
- Профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в Казани в ближайшие дни не стоит ждать бабьего лета. По его словам, погода будет по-настоящему осенней.
- Приложения холдинга ВГТРК — телеканала «Россия 1», радиостанции «Вести FM», сайта «Вести.ру», а также «Россия телевидение и радио», исключат из каталога AppStore на территории Украины.
- С 11 сентября в Удмуртии вновь вводится обязательный масочный режим. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом и увеличением количества тяжелых форм течения болезни.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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