Власти РТ утвердили строительство нового промпарка за 200 млрд рублей в Челнах
Промпарк планируют открыть в автограде до 2046 года
Власти Татарстана решили создать промпарк «Мастер» в Набережных Челнах. Соответствующее постановление подписал глава правительства республики Алексей Песошин.
Согласно документу, управляющей компанией парка станет ООО «Набережночелнинский промпарк «Мастер».
Контроль за исполнением возложили на Министерство экономики республики.
Промпарк планируют открыть в автограде до 2046 года. Соответствующий проект постановления Минэкономики Татарстана был опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы.
Проект реализуется по поручению раиса РТ Рустама Минниханова. В создание инфраструктуры инвестируют около 200 млрд рублей.
Предполагается, что часть затрат управляющей компании может быть компенсирована за счет федеральных субсидий.
Ранее сообщалось, что в Татарстане скорректировали систему господдержки индустриальных парков.
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