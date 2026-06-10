«Непосредственно на карман потребителя индекс промпроизводства не влияет, но есть один момент»

Индекс промышленного производства в республике по итогам января — апреля 2026 года вырос на 6,8% в сравнении с тем же периодом 2025-го

Фото: Максим Платонов

Индекс промпроизводства в Татарстане по итогам января — апреля 2026 года вырос на 6,8%. Причем по динамике этого показателя республика заняла третье место среди регионов ПФО и 18-е по России. По словам экспертов, рост ИПП лишь косвенно отражается на жизни граждан, причем для страны важен не столько рост индекса производства, сколько увеличение в целом ВВП. Также они допустили, что на изменения индекса могли повлиять случайные факторы. Подробнее о том, на что влияет ИПП, с чем связан его рост и почему обычные граждане могут не почувствовать роста экономики, — в материале «Реального времени».

Татарстан занял 18-е место среди регионов России по динамике ИПП

Индекс промышленного производства (далее — ИПП) в Татарстане по итогам января — апреля 2026 года вырос на 6,8% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го, следует из данных Росстата. При этом, согласно статистике, по итогам четырех месяцев 2025 года Росстат фиксировал аналогичные темпы роста в сравнении с тем же «временным отрезком» 2024-го.

Напомним, что ИПП исчисляется по таким видам деятельности, как «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Расчеты эксперты проводят в соответствии с официальной статистической методологией исчисления индекса промпроизводства на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в физическом измерении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По темпам роста промпроизводства Татарстан занял третье место среди регионов ПФО. Республику опередили по этому показателю Чувашия (+9,7%) и Кировская область (+7%). В свою очередь, в аутсайдерах списка оказались Ульяновская область (-8,8%), Марий Эл (-7,8%) и Оренбургская область (-5,2%).

Отметим, что год назад, по итогам января — апреля 2025-го, наш регион занял четвертое место по ИПП в Приволжском федеральном округе, уступив Удмуртии, Чувашии и Ульяновской области.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Если сравнивать Татарстан со всеми регионами России, то здесь по динамике ИПП республика заняла лишь 18-е место. В топ-10 по показателю попали Республика Северная Осетия — Алания (+19,7%), Псковская (+15,6%), Амурская (+15,6%), Калининградская (+13,3%) области, а также Кабардино-Балкарская Республика (+12,3%), Москва (+12,2%), Республика Калмыкия (+11,7%), Смоленская область (+11,5%), Республика Тыва (+10,9%) и Еврейская автономная область (+10,2%). При этом год назад, по итогам января — апреля 2025-го, наш регион был 17-м в списке.

Тем временем заметнее всего ИПП снизился в Астраханской области (-23,8%), Севастополе (-16,4%) и Ингушетии (-13%). В среднем по России ИПП по итогам января — апреля 2026 года вырос всего на 0,7% в сравнении с тем же периодом 2025-го.

Сильнее всего выросли объемы производства в сфере обеспечения электроэнергией

Если рассматривать конкретные виды деятельности, то в Татарстане по итогам января — апреля 2026 года более всего выросли объемы производства в сфере обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха (+9,8%). Следом идут обрабатывающие производства (+8%) и добыча полезных ископаемых (+3,7%). При этом в республике за аналогичный период снизились объемы производства в сфере водоснабжения и утилизации отходов (-3,7%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Для сравнения: в Северной Осетии — Алании, где ИПП в среднем вырос на 19,7% (1-е место среди регионов России), заметнее всего увеличились объемы обрабатывающих производств (+28,3%) и добыча полезных ископаемых (+12,9%). Однако в этом регионе упали объемы производства в сфере обеспечения электроэнергией (-25,2%) и водоснабжении с утилизацией отходов (-1,8%).

Что касается Астраханской области, которая оказалась в аутсайдерах топа, то здесь немного выросло производство в сфере водоснабжения и утилизации отходов (+4,2%) и обрабатывающее производство (+1,7%). Однако в этой области сильно снизились объемы добычи полезных ископаемых (-32%) и обрабатывающего производства (-7,9%).

При этом данные по индексу промпроизводства лучше всего сравнивать по итогам года, так как в месячной или квартальной статистике могут «вылезти» случайные факторы. Об этом «Реальному времени» сообщил экономист, профессор КФУ Игорь Кох.



— Изменения месяц к месяцу бывают очень разными. Даже если сравнивать, например, апрель 2026 года с апрелем 2025-го, то там могут быть случайные факторы. Условно говоря, какая-то компания определенный крупный заказ выполнила, вот и сказался рост, — допустил собеседник издания.

«ИПП входит в расчет валового внутреннего продукта»

Рост индекса промпроизводства отражается на жизни граждан, но не непосредственно, а через несколько операций. Увеличение этого показателя говорит о том, что в регионе создаются рабочие места, которые достаточно стабильны, люди могут найти работу, если еще не заняты, объяснил «Реальному времени» финансовый аналитик Михаил Беляев.



— Второй момент заключается в том, что ИПП входит в расчет валового внутреннего продукта, и все-таки не полностью, но тем не менее укрепляет экономику, теоретически способствует сдерживанию инфляции, — добавил он.

При этом Беляев подчеркнул, что рост индекса промпроизводства скорее говорит о положительном макроэкономическом эффекте в целом. По его словам, в «нашем неспокойном мире» увеличение этого показателя является «фактором стабилизации экономики, что очень важно».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Конечно, непосредственно на карман потребителя рост ИПП не влияет, но есть один момент. Поскольку рост промпроизводства отражается на ВВП и, как следствие, на федеральном и региональных бюджетах, то значит, что субъекты смогут решать те государственные программы, которые улучшают жизнь граждан. Ведь без экономического роста нет и доходов бюджета, а если нет доходов, то власти не смогут и никакие проблемы решать, — добавил он.

Что касается прогноза по динамике ИПП, то она будет зависеть от дальнейшего ведения экономической политики в стране, поэтому его оценить достаточно сложно, резюмировал Беляев.

«Для ощутимого роста экономики ВВП должен расти выше 3%, а лучше — 4%»

В целом рост промпроизводства на 6,8% является достаточно хорошим показателем, обратил внимание Беляев. Однако важно не просто увеличение ИПП, а рост ВВП в целом, подчеркнул эксперт.

Напомним, что, в соответствии с первой оценкой Росстата, ВВП России по итогам 2025 года вырос на 1% год к году. Причем этот результат полностью совпал с официальным сентябрьским прогнозом 2025-го.

— В экономике считается, что рост ВВП менее чем на 3% — это депрессия. Соответственно, для ощутимого роста экономики ВВП должен расти выше 3%, а лучше — 4%. Вот тогда можно, так сказать, сидеть спокойно, — прокомментировал Беляев.

Реальное время / realnoevremya.ru

Он также добавил, что текущие темпы роста промпроизводства в значительной мере опираются на военный сектор: производства получают военные заказы, создают рабочие места и так далее. Именно поэтому обычные граждане могут не почувствовать роста экономики, хотя, по его словам, определенный вклад в стабилизацию ситуации присутствует.

— Однако для экономики важно, чтобы «все колеса и все шестеренки крутились», прежде всего развивался частный бизнес. Он, конечно, тоже затрагивает промпроизводство, но именно частного характера. Вот тогда будет действительно реальный рост экономики, не на 1% ВВП, а более существенно. Именно тогда это будет более зримо и ощутимо отражаться на жизни населения, — резюмировал экономист.