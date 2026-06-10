«Непосредственно на карман потребителя индекс промпроизводства не влияет, но есть один момент»
Индекс промышленного производства в республике по итогам января — апреля 2026 года вырос на 6,8% в сравнении с тем же периодом 2025-го
Индекс промпроизводства в Татарстане по итогам января — апреля 2026 года вырос на 6,8%. Причем по динамике этого показателя республика заняла третье место среди регионов ПФО и 18-е по России. По словам экспертов, рост ИПП лишь косвенно отражается на жизни граждан, причем для страны важен не столько рост индекса производства, сколько увеличение в целом ВВП. Также они допустили, что на изменения индекса могли повлиять случайные факторы. Подробнее о том, на что влияет ИПП, с чем связан его рост и почему обычные граждане могут не почувствовать роста экономики, — в материале «Реального времени».
Татарстан занял 18-е место среди регионов России по динамике ИПП
Индекс промышленного производства (далее — ИПП) в Татарстане по итогам января — апреля 2026 года вырос на 6,8% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го, следует из данных Росстата. При этом, согласно статистике, по итогам четырех месяцев 2025 года Росстат фиксировал аналогичные темпы роста в сравнении с тем же «временным отрезком» 2024-го.
Напомним, что ИПП исчисляется по таким видам деятельности, как «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Расчеты эксперты проводят в соответствии с официальной статистической методологией исчисления индекса промпроизводства на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в физическом измерении.
По темпам роста промпроизводства Татарстан занял третье место среди регионов ПФО. Республику опередили по этому показателю Чувашия (+9,7%) и Кировская область (+7%). В свою очередь, в аутсайдерах списка оказались Ульяновская область (-8,8%), Марий Эл (-7,8%) и Оренбургская область (-5,2%).
Отметим, что год назад, по итогам января — апреля 2025-го, наш регион занял четвертое место по ИПП в Приволжском федеральном округе, уступив Удмуртии, Чувашии и Ульяновской области.
Если сравнивать Татарстан со всеми регионами России, то здесь по динамике ИПП республика заняла лишь 18-е место. В топ-10 по показателю попали Республика Северная Осетия — Алания (+19,7%), Псковская (+15,6%), Амурская (+15,6%), Калининградская (+13,3%) области, а также Кабардино-Балкарская Республика (+12,3%), Москва (+12,2%), Республика Калмыкия (+11,7%), Смоленская область (+11,5%), Республика Тыва (+10,9%) и Еврейская автономная область (+10,2%). При этом год назад, по итогам января — апреля 2025-го, наш регион был 17-м в списке.
Тем временем заметнее всего ИПП снизился в Астраханской области (-23,8%), Севастополе (-16,4%) и Ингушетии (-13%). В среднем по России ИПП по итогам января — апреля 2026 года вырос всего на 0,7% в сравнении с тем же периодом 2025-го.
Сильнее всего выросли объемы производства в сфере обеспечения электроэнергией
Если рассматривать конкретные виды деятельности, то в Татарстане по итогам января — апреля 2026 года более всего выросли объемы производства в сфере обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха (+9,8%). Следом идут обрабатывающие производства (+8%) и добыча полезных ископаемых (+3,7%). При этом в республике за аналогичный период снизились объемы производства в сфере водоснабжения и утилизации отходов (-3,7%).
Для сравнения: в Северной Осетии — Алании, где ИПП в среднем вырос на 19,7% (1-е место среди регионов России), заметнее всего увеличились объемы обрабатывающих производств (+28,3%) и добыча полезных ископаемых (+12,9%). Однако в этом регионе упали объемы производства в сфере обеспечения электроэнергией (-25,2%) и водоснабжении с утилизацией отходов (-1,8%).
Что касается Астраханской области, которая оказалась в аутсайдерах топа, то здесь немного выросло производство в сфере водоснабжения и утилизации отходов (+4,2%) и обрабатывающее производство (+1,7%). Однако в этой области сильно снизились объемы добычи полезных ископаемых (-32%) и обрабатывающего производства (-7,9%).
При этом данные по индексу промпроизводства лучше всего сравнивать по итогам года, так как в месячной или квартальной статистике могут «вылезти» случайные факторы. Об этом «Реальному времени» сообщил экономист, профессор КФУ Игорь Кох.
«ИПП входит в расчет валового внутреннего продукта»
Рост индекса промпроизводства отражается на жизни граждан, но не непосредственно, а через несколько операций. Увеличение этого показателя говорит о том, что в регионе создаются рабочие места, которые достаточно стабильны, люди могут найти работу, если еще не заняты, объяснил «Реальному времени» финансовый аналитик Михаил Беляев.
При этом Беляев подчеркнул, что рост индекса промпроизводства скорее говорит о положительном макроэкономическом эффекте в целом. По его словам, в «нашем неспокойном мире» увеличение этого показателя является «фактором стабилизации экономики, что очень важно».
— Конечно, непосредственно на карман потребителя рост ИПП не влияет, но есть один момент. Поскольку рост промпроизводства отражается на ВВП и, как следствие, на федеральном и региональных бюджетах, то значит, что субъекты смогут решать те государственные программы, которые улучшают жизнь граждан. Ведь без экономического роста нет и доходов бюджета, а если нет доходов, то власти не смогут и никакие проблемы решать, — добавил он.
Что касается прогноза по динамике ИПП, то она будет зависеть от дальнейшего ведения экономической политики в стране, поэтому его оценить достаточно сложно, резюмировал Беляев.
«Для ощутимого роста экономики ВВП должен расти выше 3%, а лучше — 4%»
В целом рост промпроизводства на 6,8% является достаточно хорошим показателем, обратил внимание Беляев. Однако важно не просто увеличение ИПП, а рост ВВП в целом, подчеркнул эксперт.
Напомним, что, в соответствии с первой оценкой Росстата, ВВП России по итогам 2025 года вырос на 1% год к году. Причем этот результат полностью совпал с официальным сентябрьским прогнозом 2025-го.
— В экономике считается, что рост ВВП менее чем на 3% — это депрессия. Соответственно, для ощутимого роста экономики ВВП должен расти выше 3%, а лучше — 4%. Вот тогда можно, так сказать, сидеть спокойно, — прокомментировал Беляев.
Он также добавил, что текущие темпы роста промпроизводства в значительной мере опираются на военный сектор: производства получают военные заказы, создают рабочие места и так далее. Именно поэтому обычные граждане могут не почувствовать роста экономики, хотя, по его словам, определенный вклад в стабилизацию ситуации присутствует.
— Однако для экономики важно, чтобы «все колеса и все шестеренки крутились», прежде всего развивался частный бизнес. Он, конечно, тоже затрагивает промпроизводство, но именно частного характера. Вот тогда будет действительно реальный рост экономики, не на 1% ВВП, а более существенно. Именно тогда это будет более зримо и ощутимо отражаться на жизни населения, — резюмировал экономист.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».