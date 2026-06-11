В Севастополе полностью ликвидировали пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя»

В ходе тушения из музея удалось вынести несколько фрагментов полотна панорамы

Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854—1855 годов», возникший после атаки в ночь на 10 июня, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС Севастополя.

Напомним, что здание панорамы полностью выгорело после удара ВСУ. Пожару присвоили четвертый ранг сложности — наивысший в городе. Сообщается, спасатели работали в условиях сильного задымления, высокой пожарной нагрузки и сложной планировки здания.

В ходе тушения из музея удалось вынести несколько фрагментов полотна панорамы. Однако они получили серьезные повреждения в результате воздействия огня и высокой температуры.



Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 08:00. В тушении были задействованы 83 человека и 22 единицы техники, в том числе 36 сотрудников и 11 автомобилей МЧС России. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Наталья Жирнова