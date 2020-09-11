Российские ученые узнали, как лечить COVID-19 без аппарата ИВЛ

Российские ученые проверили в больнице Коми метод лечения коронавируса ингаляциями гелий-кислородными смесями (ГКС), нагретыми до высокой температуры. В результате только одному пациенту из 50 потребовалась искусственная вентиляция легких, рассказал президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик РАН Валерий Черешнев.

Новый метод применили при лечении 50 человек, все они выжили, хотя были тяжело больны. Ученый пояснил, что помощь ИВЛ после таких ингаляций требуется только в 2% случаев.

Однако аппараты, которые изначально применяли для таких ингаляций, решили усовершенствовать. Микробиологи обнаружили, что в выдыхаемом воздухе находятся как живые, так и мертвые вирусы, таким образом получается «механизм самозаражения».

Специалисты решили сделать раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. «Оказалось, все не так просто: <...> нужно сделать еще раздельные две системы на вдыхаемый воздух и выдыхаемый, потому что все шло через одну трубку, как в наркозном аппарате», — передает ТАСС слова Черешнева.

Ранее китайские ученые выяснили, что иммунитет к коронавирусу быстро исчезает.