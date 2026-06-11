В Татарстане 11 и 12 июня ожидается гроза и сильный ветер

Жителей республики призвали следить в непогоду за детьми, по возможности помочь пожилым и больным людям

Фото: Дарья Пинегина

В Татарстане, включая Казань, вечером 11 июня, а также ночью и днем 12 июня ожидаются грозы. Ветер в этот период усилится до 15—20 м/с, предупредили в РСЧС по республике.

— Не следует (во время грозы, — прим. авт.) прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам, — говорится в сообщении.

Также жителей Татарстана призвали следить в непогоду за детьми, по возможности помочь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб: 112.

Никита Егоров