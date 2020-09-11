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Власти Казани подтвердили планы запустить из ЖК «Салават купере» метробус

16:01, 11.09.2020 1
Власти Казани подтвердили планы запустить из ЖК «Салават купере» метробус
Фото: pxhere.com

Заместитель руководителя исполкома Казани — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев заявил, что на сегодняшний день прорабатывается вопрос нормализации движения транспорта из «Салават купере»:

«Более конкретно — мы планируем, что жителей района будет вывозить метробус. Он будет двигаться по выделенной полосе, и пробок для него фактически не существует. Сейчас прорабатывается вопрос направления движения метробуса».

В августе сообщалось, что мэрия Казани рассматривает возможность запуска четырех линий скоростного автобусного транспорта — метробуса — для увеличения скорости передвижения пассажиров. О том, что один из метробусов в Казани может направиться в «Салават купере», стало известно еще в феврале.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:04
    Вот и наступит конец автомобильному движению, минус одна полоса под метробус.
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